У Білому домі спростували слова Трампа про підтасовування на виборах на користь Клінтон
09:41, 29 листопада 2016Світ
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У Білому домі спростували твердження новообраного президента США Дональда Трампа про фальсифікації на президентських виборах.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Можу заявити об'єктивний факт, що (Білим домом) не було отримано ніяких доказів для обґрунтування подібних претензій», - заявив прес-секретар Білого дому Джошь Єрнест.
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Як повідомляв УНІАН, про підтасовування на виборах у трьох штатах раніше на своїй сторінці в Twitter заявив обраний президент США Дональд Трамп. За його словами, виборців «серйозно обдурили» у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії, у всіх трьох штатах, згідно з результатами народного голосування, перемогла кандидат від Демпартії Хілларі Клінтон.
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