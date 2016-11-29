У Білому домі спростували слова Трампа про підтасовування на виборах на користь Клінтон

09:41, 29 листопада 2016
Світ
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У Білому домі спростували твердження новообраного президента США Дональда Трампа про фальсифікації на президентських виборах.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

«Можу заявити об'єктивний факт, що (Білим домом) не було отримано ніяких доказів для обґрунтування подібних претензій», - заявив прес-секретар Білого дому Джошь Єрнест.

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Як повідомляв УНІАН, про підтасовування на виборах у трьох штатах раніше на своїй сторінці в Twitter заявив обраний президент США Дональд Трамп. За його словами, виборців «серйозно обдурили» у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії, у всіх трьох штатах, згідно з результатами народного голосування, перемогла кандидат від Демпартії Хілларі Клінтон.

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