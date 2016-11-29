"Ісламська держава" заявила про причетність до нападу на університет в Огайо

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на SITE IntelligenceGroup.

Інцидент стався зранку 28 листопада. Нападник спочатку направив свій автомобіль на пішохідну зону університету, а потім вийшов з машини і завдав кілька ножових поранень.

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В результаті атаки 11 осіб госпіталізували.

Напад скоїв 18-річний Абдул Разак Алі Артан, який був убитий правоохоронними органами.

Відзначається. що Алі Артан родом із Сомалі, отримав постійний вид на проживання в США у 2014 році і вчився в університеті Огайо.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники поліції припустили, що атака озброєного ножем зловмисника на державний університет в штаті Огайо, могла бути терористичним актом.