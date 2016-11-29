Швейцарське селище, в якому проживають 300 мільйонерів, прийме одну сім'ю біженців

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local, місцева рада села, в якому проживають 300 мільйонерів і яке є одним з найбагатших в Європі, заявила, що прийме християнську сім'ю з п'яти шукачів притулку з Сирії у січні.

Рада попросила місцевих жителів, яких загалом налічується 2200 осіб, повідомити, якщо вони мають вільну житлову площу для біженців, проте поки що бажаючих не знайшлося.

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Обервіль-Лілі, одне з найбагатших селищ у Швейцарії, стало відомим у травні цього року, коли його мешканці проголосували за те, щоб платити 290 тисяч франків на рік владі кантону, щоб не приймати 10 прохачів притулку.

Рішення тоді викликало гострі розбіжності у селі, але його підтримав мер Андреас Гларнер, який заявив, що "громадянський обов'язок" швейцарців чинити опір" політиці швейцарського уряду щодо біженців.

Місцева рада вирішила прийняти п'ять осіб, а ще п'ятеро осіб, які шукають притулку, прийме сусідня комуна. Селище також виділить 50 тисяч франків приватній організації, що допомагає біженцям в Греції і Туреччини.

У минулому році федеральний уряд Швейцарії заявив, що прийме 3000 біженців з Сирії протягом трьох років.