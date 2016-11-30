В Азербайджані ввели кримінальну відповідальність за образу президента в інтернеті

Про це пише Медуза з посиланням на apa.az.

Поправки було вирішено внести в статтю 323 Кримінального кодексу «Паплюження або приниження честі й гідності глави держави», що передбачає в нинішній редакції покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або позбавлення волі строком до двох років за образу президента в публічних виступах, ЗМІ або творах, що публічно демонструються.

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Крім того, в КК ввели статті 148-1, що передбачає відповідальність за образу в інтернеті з використанням «з використанням підроблених імен, профілів або акаунтів». Максимальне покарання за цією статтею — рік позбавлення волі (образа в інтернеті від свого імені карається в Азербайджані максимум шістьма місяцями ув'язнення).

Окрема стаття (323-1) введена і за образу від чужого імені президента Азербайджану, максимальне покарання — три роки позбавлення волі.