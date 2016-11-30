Мітинг пам'яті Фіделя Кастро на Кубі зібрав близько мільйона людей

Про це повідомляє РИА «Новости».

У середу урна з прахом Фіделя Кастро відправиться на схід острова, за зворотним маршрутом кубинських революціонерів в січні 1959 року. 3 грудня в Сантьяго-де-Куба — колиски кубинської революції — пройде масовий траурний захід.

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Як повідомляв УНІАН, Фідель Кастро помер у віці 90 років 25 листопада о 22:29 за місцевим часом. Після повідомлення про смерть лідера кубинської революції Фіделя Кастро на Кубі приспустили прапори, скасували розважальні заходи. У той же час, кубинські емігранти, які живуть в різних містах США, вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати смерть диктатора Кастро.

Свої емоції люди висловлювали піснями, танцями та оплесками. Повідомлення про смерть Кастро, вони зустріли масовими гуляннями. Кубинська діаспора в штаті Флорида радістю зустріла новину про смерть Фіделя Кастро. Люди вийшли на вулиці Майамі, назвавши те, що трапилося шансом для зміни ситуації на Кубі.