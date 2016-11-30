Глава ЦРУ попередив про можливу катастрофу, якщо Трамп перегляне політику щодо Ірану і Росії

Про це повідомляє BBC.

«Я думаю це буде мати катастрофічні наслідки. Це було б верхом дурості», - заявив він.

Крім того, глава ЦРУ порадив Трампу з обережністю ставитися до зближення з Кремлем.

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«Я думаю, що президенту Трампу і нової адміністрації варто побоюватися російських обіцянок», - заявив глава ЦРУ.

Він також пригадав Росії «втручання» в президентську кампанію в США.

Бреннан покидає свій пост, главою ЦРУ в адміністрації Трампа стане конгресмен Майк Помпео.

У квітні 2014 року Майк Помпео відвідав Україну і тоді заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є "взяти Україну під контроль", і підкреслив: "Щоб засвідчити нашу підтримку владі України, ми можемо змінити розрахунки Путіна і збільшити для нього ризики". Крім того, Помпео відпрацював три терміни в Конгресі і був членом парламентського комітету з розвідки. Він здобув популярність під час розслідування Конгресом обставин нападу на американське дипломатичне установа в Бенгазі (Лівія) в 2012 році.

Також він в рамках роботи комітету піддавав різкій критиці Хілларі Клінтон, яка під час нападу в Бенгазі обіймала посаду держсекретаря. Помпео зможе офіційно стати директором ЦРУ, якщо його кандидатуру підтримає Сенат. Він відомий як член республіканського ультраконсервативного Руху чаювання.