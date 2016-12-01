У США невідомий відкрив стрілянину: двоє загиблих

В результаті стрілянини дві людини загинули, шестеро отримали поранення, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

Представник поліції заявив, що інцидент стався в середу, 30 листопада близько 18:00 за місцевим часом.

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За його словами, в результаті стрілянини один чоловік загинув на місці, ще один помер у шпиталі. Крім цього, стан одного з постраждалих оцінюється як критичний.

У поліції зазначили, що підозрюваному вдалося втекти з місця злочину. Передбачається, що стрілянина може бути помстою за вбивство, що сталося в цьому районі кілька днів тому.