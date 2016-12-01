ЗМІ: людина Манафорта організовує інавгурацію Трампа

Про це повідомив журналіст-розслідувач видання Yahoo news Майкл Ісікофф, передає Голос Америки.

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Ґейтс, який офіційно не входить до складу перехідної адміністрації Трампа, займає посаду головного заступника голови інавгураційного комітету, який очолює близький друг Трампа Томас Баррак - відзначає стаття Yahoo news.

Рік Ґейтс близький до Пола Манафорта, колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа, який вимушений був залишити свою посаду на тлі низки «українських» скандалів, включно із оприлюдненням у світових ЗМІ інформації про буцімто отримання ним значних сум готівки від Партії регіонів.