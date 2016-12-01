Відро золотої тирси на півтора мільйона доларів вкрали в США

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На відео камер спостереження видно, як чоловік зазирає до відкритого автомобілю, бачить вантаж та спокійно забирає його.

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Об'єм відра - майже 18 літрів, тож грабіжник майже годину тягнув здобич вулицею, а потім сів у авто і поїхав.

У поліції припускають: чоловік не знав, що саме краде. Його ще не знайшли.