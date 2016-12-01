Відро золотої тирси на півтора мільйона доларів вкрали в США
05:23, 01 грудня 2016Світ
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Відро золотої тирси викрали з машини інкасаторів у США.
Пограбування на півтора мільйони доларів у США / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На відео камер спостереження видно, як чоловік зазирає до відкритого автомобілю, бачить вантаж та спокійно забирає його.
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Об'єм відра - майже 18 літрів, тож грабіжник майже годину тягнув здобич вулицею, а потім сів у авто і поїхав.
У поліції припускають: чоловік не знав, що саме краде. Його ще не знайшли.
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