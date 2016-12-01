Грандіозний показ Victoria's Secret у Парижі (фоторепортаж)

У паризькому Grand Palace пізно ввечері 30 листопада відбувся грандіозний показ знаменитого білизняного бренду. Про це пише ТСН.

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50 супермоделей на височенних підборах та у фантазійному вбранні дефілювали під пісні Леді Гаги та Бруно Марса. Білизну з пір'ям та кристалами Swarovski приміряли Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо, Белла та Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер. Також на подіумі вперше продемонструвала вагітний живіт у спідньому супермодель Ірина Шейк.

Завершилося шоу виходом супермоделі Жасмін Тукс у бюстгальтері вартістю три мільйони доларів. Аби його виготовити, у ювелірів пішло 700 годин роботи та 9 тисяч дорогоцінних камінців розміром із горіх.