Французький президент Франсуа Олланд не буде балотуватись на другий термін

21:39, 01 грудня 2016
Світ
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Олланд заявив, що найближчими місяцями його єдиним завданням буде управління державою.

Франсуа Олланд / REUTERS

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що відмовляється від участі у президентських виборах наступного року. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Я вирішив не запускати продовження мого мандата», - написав він, додавши, що «У найближчі місяці, моїм єдиним боргом буде продовження керування державою, для чого ви обрали мене в 2012 році».

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Нагадаємо, лідер Соціалістичної партії Франсуа Олланд став президентом Франції в 2012 році. У другому турі виборів він переміг чинного на той час президента Ніколя Саркозі, який представляв правоцентристську партію «Союз за народний рух» (перетворена в партію «Республіканці»).

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