Французький президент Франсуа Олланд не буде балотуватись на другий термін

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що відмовляється від участі у президентських виборах наступного року. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat — François Hollande (@fhollande) 1 декабря 2016 г.

«Я вирішив не запускати продовження мого мандата», - написав він, додавши, що «У найближчі місяці, моїм єдиним боргом буде продовження керування державою, для чого ви обрали мене в 2012 році».

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Dans les mois qui viennent mon seul devoir sera de continuer à diriger l'État, mandat pour lequel vous m'avez élu en 2012 — François Hollande (@fhollande) 1 декабря 2016 г.

Нагадаємо, лідер Соціалістичної партії Франсуа Олланд став президентом Франції в 2012 році. У другому турі виборів він переміг чинного на той час президента Ніколя Саркозі, який представляв правоцентристську партію «Союз за народний рух» (перетворена в партію «Республіканці»).