В Австрії суд заборонив чоловіку курити на своєму балконі у певний час доби

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local, професор університету, який проживає на 7-му поверсі, подав офіційну скаргу на свого сусіда, що живе поверхом нижче і любить курити сигари на своєму балконі, як правило, між північчю і 2 годиною ночі. Взимку він курить в приміщенні з відкритими вікнами.

Професор скаржився на те, що він відчував запах диму у своїй спальні і це заважало йому спати. Він сказав, що попередній орендар також скаржився і навіть переїхав з квартири, тому що у дітей були проблеми з диханням.

Читайте такожВлада Афганістану оголосила війну кальянам (фоторепортаж)

Окружний суд постановив, що чоловік не повинен курити на своєму балконі у своїй квартирі, якщо відкриті вікна.

Курець подав апеляцію, і суд виніс рішення, що йому не можна курити на балконі або з відкритими вікнами між 10 вечора і до 6 ранку. Тим не менш, професор потім оскаржив це рішення у Верховному суді.

В результаті суд прийняв низку правил, коли людина може і не може курити вдома, в тому числі залежно від пори року.

Курити на балконі або з відкритими вікнами не дозволено між 10 вечора і до 6 ранку, а влітку заборона на куріння також має підтримуватися під час традиційної "їжі і часу відпочинку" - з 8 до 10 ранку, з полудня до 3 годин дня і з 6 вечора до 8 вечора.

Судді заявили, що рішення було справедливим, адже враховує інтереси і того, хто не курить, і курця, а не повністю забороняє сусідові куріння сигар.