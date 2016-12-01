У Флориді звільнили 11 заручників, яких захопив грабіжник банку
22:54, 01 грудня 2016Світ
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У Флориді взяли штурмом грабіжника банку, що утримував 11 заручників.
У Флориді звільнили 11 заручників / скріншот відео/abcnews.go.com
Про це повідомляє ТСН з посиланням на ABC News.
Зокрема повідомляється, що правоохоронні органи штату Флорида провели блискучу операцію, під час якої нейтралізували озброєного грабіжника банку в місті Джексонвілл, який утримував у заручниках 11 людей – співробітників і клієнтів банківської установи.
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Підозрюваний кілька разів погрожував вбити заручників, приставляючи при цьому пістолета до утримуваних ним людей.
Двоє заручників намагалися втекти, що відволікло нападника. У цю мить штурмова група SWAT увірвалися в банк, нейтралізувавши підозрюваного.
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