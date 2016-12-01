У Франції поліція перехопила 1 тонну кокаїну

Вартість партії наркотику становить понад 100 млн доларів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кокаїн був виявлений на одному зі складів у місті Байонна на південному заході Франції в середу, повідомила прокуратура Бордо.

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Газета Le Parisien повідомляє, що кокаїн був упакований в мішки по 1 кг. Він призначався для продажу на європейському ринку.

Поліція заарештувала 10 осіб, яких підозрюють у причетності до перевезення наркотику у Францію. Серед них є громадяни Франції, Іспанії, Данії та Колумбії. За даними Le Parisien, серед них був лише один француз.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що поліція виявила у підозрюваних близько 600 тисяч євро готівкою.

Раніше УНІАН повідомляв, що партія кокаїну вагою близько 370 кг була виявлена співробітниками заводу Coca-Cola, розташованого неподалік від Марселя.