Нобелівський лауреат розірвав грін-карту через перемогу Трампа

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

82-річний Шоїнка також повідомив, що відмовився від виду на проживання в США. Покинути США в разі перемоги Трампа він пообіцяв ще до виборів.

Письменник на конференції з питань освіти, що проходить у Південній Африці, заявив, що він більше не відчуває себе спокійно в США.

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Нігерійський письменник отримав Нобелівську премію в галузі літератури в 1986 році. Він став першим африканським письменником, що отримав премію.

Протягом багатьох років Шоїнка викладав у найстаріших американських вишах, що входять в Лігу Плюща. Він також відомий критикою уряду Нігерії, в тому числі через дії в країні бойовиків з "Боко Харам".