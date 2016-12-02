Нобелівський лауреат розірвав грін-карту через перемогу Трампа
Нігерійський письменник і лауреат Нобелівської премії з літератури Волі Шоїнка розірвав американську грін-карту в знак протесту проти перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа.
Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
82-річний Шоїнка також повідомив, що відмовився від виду на проживання в США. Покинути США в разі перемоги Трампа він пообіцяв ще до виборів.
Письменник на конференції з питань освіти, що проходить у Південній Африці, заявив, що він більше не відчуває себе спокійно в США.
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Нігерійський письменник отримав Нобелівську премію в галузі літератури в 1986 році. Він став першим африканським письменником, що отримав премію.
Протягом багатьох років Шоїнка викладав у найстаріших американських вишах, що входять в Лігу Плюща. Він також відомий критикою уряду Нігерії, в тому числі через дії в країні бойовиків з "Боко Харам".