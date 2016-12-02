Президент Гамбії, який правив понад 22 роки, визнав поразку на виборах

Про це повідомив голова виборчої комісії країни Аліє Момар Нджие. Він проголосив перемогу на президентських виборах кандидата від опозиції Адаму Барроу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними комісії, за Барроу проголосували 45,5% виборців, в той час як кандидатуру Ях'ї Джамме підтримали близько 36,7% виборців.

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"Це досить унікальний випадок, коли людина, що правила державою протягом такого тривалого часу, визнала поразку", - підкреслив голова виборчої комісії Гамбії.

51-річний Ях'я Джамме займав президентський пост з 1994 року. Він прийшов до влади в результаті військового перевороту, в ході якого було усунуто президента Дауда Кайраба Джавара, який правив країною з 1965 року.

Правозахисники піддавали президента Джамме критиці за гоніння на опозицію, журналістів і гей-співтовариство.

Відзначимо, в Гамбії на виборах використовуються не бюлетенями, а скляними кульками, які виборці кладуть у коробки того кандидата, за якого віддають голос.