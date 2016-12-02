У Римі госпіталізували Стівена Хокінга

22:15, 02 грудня 2016
Світ
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Стівена Хокінга госпіталізували в Римі через нездужання.

Стівен Хокінг / REUTERS

Як повідомив представник Хокінга, нездужання фізика не оцінюється як серйозне, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Фізика доставили у клініку Джемеллі в італійській столиці  - медустанову, яка вважається одним з кращих госпіталів в Римі, і в якій лікуються священики. Джерело у Ватикані зазначило, що плани Хокінга покинути Рим у суботу не змінилися.

Джерело в клініці повідомило, що фізик проведе в медустанові ніч, проте підкреслило, що «ситуація під контролем».

74-річний Стівен Хокінг відвідав Рим для участі в симпозіумі в папській Академії наук. У понеділок фізик зустрівся з папою римським Франциском.

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