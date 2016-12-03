Рішення не балотуватися на другий термін Олланд прийняв під впливом родини - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Олланда, передає Дождь.

За їх словами, про рішення Олланда не брати участь у виборах президента в 2017 році знало дуже вузьке коло людей, і всіх їх попередили про це по телефону за кілька годин до офіційної заяви.

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Близький друг Олланда, адвокат П'єр Міньяр, в інтерв'ю газеті Le Parisien повідомив, що на рішення президента Франції могла вплинути його родина — діти Олланда і їхня мати, колишня дружина президента Сеголен Руаяль, в даний час займає пост міністра енергетики Франції.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що відмовляється від участі в президентських виборах, які пройдуть наступного року.