Влада Рима заборонила "гладіаторів" через крадіжки гаманців у туристів

Про це повідомляє The Local.

Останнім часом приїжджі в Рим стали скаржитися на зникнення гаманців і ручної поклажі. Аніматори запрошують «сфотографуватися з гладіаторами» (хоча, до речі кажучи, одягнені в костюми сотників) і під час фотосесії роблять крадішки.

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Влада видала указ про заборону подібної діяльності. У документі сказано, що заборона введена з метою «охорони громадського порядку» і «збереження культурного, мистецького та монументальної спадщини» міста. Порушники буду каратися штрафом у 400 євро.

Також влада італійської столиці заборонили роботу рикш - оскільки, в центрі міста заборонений рух будь-яких транспортних засобів, включаючи ті, які приводяться в рух за допомогою педалей або електродвигунів.