Фізика Стівена Хокінга виписали з лікарні в Римі
02:33, 04 грудня 2016Світ
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Британського фізика Стівена Хокінга виписали з лікарні в Римі, куди він був госпіталізований напередодні.
Стівен Хокінг / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Представник клініки Джемеллі, де зазвичай проходять лікування священики, повідомив, що стан Хокінга хороший і він може повернутися у велику Британію в суботу, як і планував.
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Напередодні ввечері представник Хокінга повідомив, що вчений, який прибув до Риму для участі в симпозіумі в папській Академії наук, відчув нездужання, після чого був доставлений в клініку.
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