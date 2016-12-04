Фізика Стівена Хокінга виписали з лікарні в Римі

Про це повідомляє Reuters.

Представник клініки Джемеллі, де зазвичай проходять лікування священики, повідомив, що стан Хокінга хороший і він може повернутися у велику Британію в суботу, як і планував.

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Напередодні ввечері представник Хокінга повідомив, що вчений, який прибув до Риму для участі в симпозіумі в папській Академії наук, відчув нездужання, після чого був доставлений в клініку.