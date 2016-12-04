В Узбекистані стартувало голосування на виборах президента

В Узбекистані почалося голосування на виборах президента країни, виборчі дільниці відкрилися і будуть працювати з 06.00 за місцевим часом (03.00 за Києвом ) до 20.00 (17.00 за Києвом).

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