В Узбекистані стартувало голосування на виборах президента
04:14, 04 грудня 2016Світ
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В Узбекистані почалося голосування на виборах президента країни, виборчі дільниці відкрилися і будуть працювати з 06.00 за місцевим часом (03.00 за Києвом ) до 20.00 (17.00 за Києвом).
Узбекистан / REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
Всі чотири політичні партії, офіційно діючі в країні, зареєстрували кандидатів.
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Раніше повідомлялося, що кандидатура прем'єр-міністра Узбекистану Шавката Мірзіяєва, тимчасово виконуючого обов'язки президента країни, була затверджена для участі в президентських виборах.
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