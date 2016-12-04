У Чорне море зайшов пакистанський фрегат (фото)

05:13, 04 грудня 2016
Світ
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3 грудня в акваторії Чорного моря з'явився з Середземномор'я зайшов фрегат ВМС Пакистану "Аламгір".

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Про це повідомило Bosphorus Naval News в Twitter.

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Корабель повинен дістатися до порту в Новоросійську вже 6 грудня. Пакистанську делегацію зустрінуть представники командування Чорноморського флоту і міської адміністрації.

Босфор Військово-Морські Новини

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