У Чорне море зайшов пакистанський фрегат (фото)
05:13, 04 грудня 2016Світ
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3 грудня в акваторії Чорного моря з'явився з Середземномор'я зайшов фрегат ВМС Пакистану "Аламгір".
Корабель повинен дістатися до порту в Новоросійську вже 6 грудня / twitter
Про це повідомило Bosphorus Naval News в Twitter.
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Корабель повинен дістатися до порту в Новоросійську вже 6 грудня. Пакистанську делегацію зустрінуть представники командування Чорноморського флоту і міської адміністрації.
Фото: Bosphorus Naval News
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