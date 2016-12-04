В Алеппо загинув ліванський військовий фотокореспондент, що висвітлював операції армії Асада

Про це повідомляє РБК з посиланням на сирійське інформаційне агентство SANA.

За словами співрозмовників видання, Джазза загинув ще в п'ятницю 2 грудня. Фотокореспондент, як зазначає видання, був убитий під час виконання своїх професійних обов'язків. Він висвітлював операції сирійської армії в районі Шейх-Саїд на південь від Алеппо.

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За інформацією SANA, Хасан Шаріф Джазза народився в 1989 році в місті Нобуль, розташованому на північ від Алеппо. Військовим фотографом він став після зняття блокади з Нобуля і кварталу аз-Захра. Там він закінчив кілька курсів з військової фотографії. Джазза брав участь у висвітленні операцій сирійської армії та її союзників проти терористів в південній частині Алеппо, а також у ряді інших сирійських регіонів.