Пожежа на вечірці в Каліфорнії: знайдено 24 загиблих

Раніше засоби масової інформації повідомляли про загибель дев'яти учасників вечірки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними влади, до теперішнього моменту рятувальники і пожежники обстежили 20% згорілої будівлі і витягли звідти тіла жертв.

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Багато учасників вечірки досі числяться зниклими без вісті.

Незрозуміло, що саме призвело до займання. Старий склад був переобладнаний в культурний центр, де розташовувалися студії художників, в основному молодих.

Деякі з них не тільки працювали там, але і жили, хоча міська влада не давала дозволу на використання приміщення в якості житла.

Як відзначає влада, в культурному центрі відсутні системи пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.

Вийти з другого поверху можна було лише по саморобних дерев'яних сходах, проходи в будівлі були захаращені меблями і мотлохом.

Влада припускає, що під час вечірки в приміщенні колишнього складу в Окленді могли перебувати до 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, принаймні 9 осіб загинули і 25 осіб вважаються зниклими без вісті в результаті пожежі в р. Окленд (штат Каліфорнія, США).