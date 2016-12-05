Прем'єр-міністр Нової Зеландії подав у відставку

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Кей підтримав кандидатуру свого заступника Білла Інгліша в якості нового прем'єра.

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Кей зазначив, що за сімейними обставинами не зміг би повністю виконувати свої обов'язки в четвертий термін, якби правляча Національна партія перемогла б на виборах в 2017 році.

«Потрібно оновлення і ми починаємо це оновлення сьогодні», — сказав прем'єр журналістам.

Національна партія обере нового лідера 12 грудня.

У 2008 році Кей став прем'єром Нової Зеландії. До цього він працював у банківській сфері, в компанії Merril Lynch.