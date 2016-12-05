У Пентагоні готові переглянути стратегію боротьби з ІД для Трампа

Про це заявив голова об'єднаного Комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд, повідомляє Politico.

За словами Данфорда, він зустрічався з перехідною командою Трампа, хоча не уточнив, які конкретно він міг давати рекомендації. Данфорд зазначив, що обраний президент США хоче переглянути стратегію боротьби з ІДІЛ.

Читайте також"Ісламська держава" застосувала отруйний газ проти американських військових біля Мосула - Пентагон

"Ми зустрілися з перехідною командою в середу, і почали діалог, який буде тривати протягом кількох тижнів", - додав Данфорд.

"Є деякі речі, які ми, ймовірно, передамо новій адміністрації на затвердження, бо є політична система, в рамках якої існує сьогодні військова стратегія", - зазначив представник Пентагону.

Він додав, що в Пентагоні мають переконатися, що в перехідній команді зрозуміли, які зміни можна внести у політичну систему.