У Британії хочуть запровадити "присягу інтеграції" для мігрантів

Відповідне дослідження з питань інтеграції провела Луїза Кейсі, колишній співробітник внутрішніх справ, пише Politico.

Зокрема, у своїй доповіді вона приходить до висновку, що просування британських цінностей в школах важливе для побудови "інтеграції, толерантності, громадянськості та стійкості". Так, Кейсі після аналізу численних матеріалів аналітичних центрів, суспільних груп і вчених, заявляє, що варто змінити процедуру отримання громадянства і доповнити її "присягою інтеграції, яку особи, що бажають стати громадянином Великої Британії, мають складати відразу після прибуття до країни".

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У доповіді, підготовленій на замовлення колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона у 2015 році, вказується на те, що низький рівень інтегрованості мігрантів призводить до посилення сегрегації у деяких громадах Великої Британії протягом останніх років.

При цьому Кейсі зазначає, що нездатність говорити про існуючі проблеми "лише дає підґрунтя для піднесення ультраправих з одного боку та посилення ісламістських екстремістів з іншого".

Нагадаємо, кількість доларових мільйонерів у Великобританії скоротилася на 15% після рішення країни вийти зі складу Європейського Союзу.

Статок домогосподарств в Британії зменшився на $1,5 трлн, або 10%, з червня 2015 року по червень 2016 року. На думку аналітиків банку, це «прямий наслідок» Brexit. Приватні кошти в розмірі $14 трлн розподілені між 49 млн дорослого населення Великобританії, 5% з яких володіють $1 млн або більше.