У Росії урізали прожитковий мінімум

Відповідну постанову Кабінету міністрів РФ було опубліковано на порталі правової інформації.

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"Встановити величину прожиткового мінімуму в цілому по Росії за третій квартал 2016 року на душу населення 9 889 руб. (близько 154 дол. США - УНІАН), для працездатного населення — 10 678 руб., пенсіонерів — 8 136 руб., дітей — 9 668 руб.", — сказано в постанові.

Раніше в російському Пенсійному фонді заявили, що пенсіонерів з щомісячним доходом нижче прожиткового мінімуму в країні немає і не буде.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зросли на 10,1% - до 1600 грн. - згідно із законом про держбюджет на 2016 рік. Таким чином, з урахуванням податків, мінімальний заробіток для українця складе 1444 гривні. Також підвищується мінімальна пенсія - на 117 грн, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність осіб до 1247 грн проти нинішнього рівня в 1130 грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн. Такий показник закладений в проект держбюджету на наступний рік, поданий 9 листопада на розгляд парламенту у другому читанні. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.