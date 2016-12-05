Глава Пентагону хоче відбити Мосул від ІДІЛ до інавгурації Трампа

Про це заявив міністр оборони США Еш Картер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це, звичайно, можливо, і знову ж таки, це буде жорстка боротьба", – сказав Картер, відповідаючи на питання, чи можливе повернення Мосула до 20 січня, коли має відбутися інавгурація Трампа.

Агентство нагадує, що серія контратак ІДІЛ, починаючи з п'ятниці, затримала наступ елітних іракських військ на сході Мосула.

"Очевидно, є якісь проблеми (з наступом), і це не завжди погода... Однак іракські сили безпеки готові до будь-яких несподіванок", – додав Картер.

Читайте такожЄвросоюз готується до різкого збільшення витрат на оборону – ЗМІ

У той же час, іракські чиновники кажуть, що вони продовжують поступово витісняти бойовиків ІДІЛ, які зараз утримують близько трьох чвертей найбільшого міста на півночі Іраку.

Такий шалений опір означає, що військова кампанія із захоплення Мосула, швидше за все, розтягнеться і на наступний рік, оскільки іракські війська прагнуть відбити місто, мінімізувавши жертви серед мирного населення.

Читайте такожУ Сирії знайшли документи "Ісламської держави" з планами терактів по всьому світу

Варто зазначити, що для операції зі звільнення Мосула зараз зосереджені 100 тис. бійців іракських урядових військ, курдських сил безпеки, які діють при повітряній і наземній підтримці очолюваної США коаліції проти ІДІЛ.

Як відомо, 17 жовтня іракські урядові сили за підтримки очолюваної США коаліції почали наступ, щоб повернути під свій контроль місто Мосул, захоплений терористичною організацією "Ісламська держава".