Прем'єр Франції офіційно оголосив про участь в президентській гонці

Про це повідомляє BFM TV.

Наголошується, що цю заяву він зробив через чотири дні після відмови нинішнього президента Франсуа Олланда балотуватися на другий термін. Обидва політика є членами Партії соціалістів.

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«Я тут, у Еврі, місті мого серця, це місто, де ми завжди говоримо прямо... Так, я - кандидат в президенти республіки», - сказав він.

Під час його виступу разом з ним була його друга дружина, відома скрипалька Анн Гранвуан.