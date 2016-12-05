Прем'єр Франції офіційно оголосив про участь в президентській гонці
20:52, 05 грудня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс оголосив про участь у виборах президента країни в 2017 році.
Вальс / REUTERS
Про це повідомляє BFM TV.
Наголошується, що цю заяву він зробив через чотири дні після відмови нинішнього президента Франсуа Олланда балотуватися на другий термін. Обидва політика є членами Партії соціалістів.
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«Я тут, у Еврі, місті мого серця, це місто, де ми завжди говоримо прямо... Так, я - кандидат в президенти республіки», - сказав він.
Під час його виступу разом з ним була його друга дружина, відома скрипалька Анн Гранвуан.
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