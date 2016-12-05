Президент Італії попросив Ренці відкласти відставку

Про це повідомляється на офіційному сайті італійського президента, передає republic.ru.

У повідомленні йдеться, що президент звернувся до прем'єр-міністра Ренці з проханням відкласти відставку, поки парламент не затвердить бюджет на 2017 рік.

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Парламент може прийняти бюджет на 2017 рік 9 грудня.

В ході зустрічі з президентом Ренці заявив, що більше не може залишатися на своєму посту.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив про намір подати у понеділок заяву про відставку після провалу на референдумі по запропонованій ним конституційній реформі.

Нагадаємо, результати еxit polls показали, що жителі Італії виступили проти масштабної конституційної реформи, запропонованої главою уряду Ренці. "Ні" пакету документів сказали 54-58%, "так" - 42-46%.