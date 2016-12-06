Держдеп прокоментував обстріл госпіталю в Алеппо
01:04, 06 грудня 2016Світ
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Офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Вашингтон засуджує будь-які атаки на цивільні об'єкти у Сирії.
США не можуть підтвердити удари по російському госпіталю в Алеппо / obozrevatel.com
Тонер прокоментував обстріл російського госпіталю в ході регулярного брифінгу, передає republic.ru.
США засуджують "будь-які атаки на лікарні та інші медичні установи", незалежно від того, хто винен у цих обстрілах – терористи, повстанські угруповання або урядові сили, зазначив Тонер.
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Тонер додав, що США не можуть підтвердити удари по російському госпіталю в Алеппо.
Як раніше повідомляли іноземні ЗМІ, офіцер ЗС РФ в сирійському місті Алеппо заявив, що двоє медсестр-росіянок були вбиті під час обстрілу з боку повстанців по польовій російській лікарні.
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