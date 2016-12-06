Держдеп прокоментував обстріл госпіталю в Алеппо

Тонер прокоментував обстріл російського госпіталю в ході регулярного брифінгу, передає republic.ru.

США засуджують "будь-які атаки на лікарні та інші медичні установи", незалежно від того, хто винен у цих обстрілах – терористи, повстанські угруповання або урядові сили, зазначив Тонер.

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Тонер додав, що США не можуть підтвердити удари по російському госпіталю в Алеппо.

Як раніше повідомляли іноземні ЗМІ, офіцер ЗС РФ в сирійському місті Алеппо заявив, що двоє медсестр-росіянок були вбиті під час обстрілу з боку повстанців по польовій російській лікарні.