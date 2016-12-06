МЗС Франції розкритикувало блокування Росією нової резолюції по Алеппо
Франція розкритикувала блокування Росією і Китаєм нової резолюції по Алеппо в Радбезі ООН.
Це випливає із заяви міністра закордонних справ країни Жан-Марка Еро, передає РБК.
«Я шкодую, що через перешкоди з боку Росії Радбез ООН як і раніше не в змозі виконувати свої обов'язки щодо цивільного населення Сирії», - заявив Еро.
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Міністр закордонних справ також повідомив про необхідність «негайно створити умови для відновлення переговорів щодо політичного переходу в Сирії. На його думку, тільки політичне рішення дозволить повернути Сирії «на шлях миру і стабільності».
Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай скористалися правом вето при голосуванні в понеділок щодо нової резолюції, яка встановлювала семиденне припинення вогню в Алеппо. Новий проект резолюції по Алеппо був розроблений Новою Зеландією, Єгиптом та Іспанією.