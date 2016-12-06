Британія направила фрегат стежити за російським військовим кораблем

Про це повідомляється на сайті Королівського флоту Великобританії, передає republic.ru.

Російський протичовновий корабель «Віце-адмірал Кулаков» повертається через Ла-Манш після виконання військових завдань.

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Англійський фрегат направлений в західну частину Ла-Маншу вранці 3 грудня.

У повідомленні наголошується, що фрегат виконує роботу спільно з НАТО і відстежує рухи російського протичовнового корабля, «забезпечуючи безпеку держав, що межують з Північним морем і Англійським каналом».

Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33.

А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".