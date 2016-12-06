В Іраку ліквідували "міністра нафтовидобутку" ІД

Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Аль-Маядін".

Бойовик на прізвисько Абу Аззам, який координував видобуток вуглеводнів на територіях, підконтрольних ІД, був убитий в провінції Найнава. Він загинув під час операції урядових військ, в результаті якої були звільнені від терористів 24 селища.

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Військові також повідомили, що їм вдалося відбити велике контрнаступ бойовиків в районі міста Талль-Афар.

В район боїв прибутку 117 американських військових радників і сім гармат з розрахунками, які повинні допомогти іракської армії в розвитку наступу на Мосул.

Раніше УНІАН повідомляв, що ІДІЛ заявила про загибель свого так званого міністра інформації Ваїля Аділя Салмана аль-Фуйяда.