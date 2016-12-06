ІД пригрозило атакувати посольства Туреччини по всьому світу - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на аудіозапис заяви Мухагера, опублікований в інтернеті, передає Дождь.

Мухагер сказав, що прихильники ІД будуть атакувати всі турецькі військові, економічні і медійні установи, у тому числі посольства і консульства, які представляють країну по всьому світу.

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Reuters зазначає, що перевірити достовірність аудіозапису поки не вдалося

Інформаційне агентство припускає, що Туреччина стала метою ІД, тому що вона підтримала повстанців, які виступили проти терористичної організації в Сирії.

Нагадаємо, турецькі війська в серпні увійшли на територію Сирії для проведення операції по звільненню від бойовиків.