ЗМІ назвали три версії, чому авіаносець "Адмірал Кузнєцов" не втримав російський винищувач

Про це повідомляє газета «Комерсант» з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

За його словами, однією з причин падіння Су-33 могла могла стати помилка пілота. Заходячи на посадку на підвищеній швидкості і під кутом, льотчик міг «порушити центрування», - припустив він. У зв'язку з цим літак міг зачепити трос гаком в недозволеному місці і тим самим створити на нього зайве навантаження, пояснив він.

Співрозмовник підкреслив, що льотчик після обриву троса повинен включити форсаж і екстрено злетіти. На його думку, можливо, пілот цього не зробив, оскільки у винищувача не було місця для маневрів.

Друга версія, за словами джерела «Комерсанта», може бути пов'язана з виробничим браком. Він припустив, що троси аерофінішера, які були передані «Адміралу Кузнєцову», виявилися неналежної якості.

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Третьою можливою причиною падіння винищувача могло стати неправильне запресовування троса, який замінили після інциденту на «Адміралі Кузнєцові», який стався 13 листопада з корабельним винищувачем Міг-29К. Телеканал Fox News з посиланням на два американських джерела повідомляв, що російський винищувач через технічну несправність зазнав аварії у Середземному морі незабаром після зльоту з авіаносного крейсера.

Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33. А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".