Ми кривдили вас: ветерани США попросили пробачення в індіанських старійшин (відео)

Ветерани США попросили прощення в індіанських вождів за злочини, які були скоєні проти корінного населення Північної Америки. Про це йдеться на сторінці Facebook Our revolution.

«Ми боролися з вами. Ми забрали ваші землі. Ми підписали угоду, які самі і порушили. Ми вкрали мінерали із ваших священних пагорбів. Ми викарбували обличчя наших президентів на ваших священних пагорбах… Ми не поважали вас, ми забруднювали вашу Землю, ми завдали вам шкоди різними шляхами, але ми прийшли сказати, що нам шкода. Ми до ваших послуг та благаємо про прощення». – виголосив ветеран США Вес Кларк.

У відповідь ветерани отримали пробачення від індіанських старійшин.