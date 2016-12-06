Трамп продав всі свої акції - The Washington Post

Як повідомляє РБК з посиланням на газету The Washington Post, мільярдер (в березневому списку Forbes обіймав 324-е місце зі статком у $4,5 млрд), будучи кандидатом в президенти США від Республіканської партії, в червні продав всі свої частки в різних компаніях. Мова йде про банки, нафтові гіганти і інші компанії.

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Прес-секретар обраного президента Джейсон Міллер завагався з відповіддю на питання, кому Трамп продав акції і за скільки. За законом мільярдер зможе не розкривати інформацію про свої фінанси до травня 2018 року.

Видання вказує, що продаж акцій Трампом дозволить уникнути конфлікту інтересів і проблем при прийнятті рішень в Білому домі.