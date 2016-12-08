У складі Frontex запрацював підрозділ швидкого реагування

Як передбачається, Frontex тепер зможе в гранично стислі терміни направляти до 1500 прикордонників на допомогу країнам-членам ЄС у надзвичайних ситуаціях, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Підрозділ складається з офіцерів прикордонного контролю, експертів в області дактилоскопії, фахівців з оформлення реєстрації, перевірки документів та встановлення громадянства.

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Як раніше пояснив глава Frontex Фабріс Лежері, більшість співробітників нового підрозділу найближчим часом будуть працювати в Італії, куди прибуває велика кількість нелегальних мігрантів та біженців.

На зовнішніх кордонах ЄС вже працюють 1200 співробітників Frontex.

За даними Міжнародної організації з міграції, в Європу за 11 місяців цього року прибуло понад 350 тисяч осіб. Велика частина переселенців прибула в Грецію та Італію: в Греції висадилися близько 172 тисячі мігрантів та біженців, в Італії - понад 173 тисячі.