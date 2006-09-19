Уже більш як 100 людей поранено під час зіткнень в Угорщині

Уже більш як 100 людей, зокрема поліцейські, дістали поранення під час заворушень у Будапешті, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Зіткнення демонстрантів з поліцією тривало всю ніч. Права опозиція вимагає відставки прем`єра.

До угорської столиці продовжують прибувати додаткові сили правопорядку. Спецзагонам поліції вдалося витіснити маніфестантів з площі перед будівлею Угорського телебачення. Тим часом, багатьом з них сьогодні вночі вдалося прорватися в будівлю телецентру. Там пошкоджено устаткування на декількох поверхах. У зв`язку з цим на кілька годин було перервано мовлення державних телеканалів.

Під час штурму телецентру його учасники голосно скандували цифру «56» - на згадку про придушення радянськими військами угорського повстання в 1956 році.

Усього, за даними поліції, загальна кількість учасників акцій протесту перевищує 10 тисяч людей.

Приводом для масових безпорядків став запис розмови прем`єр-міністра країни Ференца ДЮРЧАНЯ, який потрапив в угорські ЗМІ. На цій плівці голова уряду зізнається, що економіка країни перебуває в жалюгідному стані, а сам він брехав виборцям, аби забезпечити собі перемогу на виборах.

Сьогодні в Угорщині пройдуть екстрені засідання парламенту і Ради безпеки країни.