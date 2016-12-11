У Стамбулі біля стадіону прогримів вибух – поранені два десятки людей (фото)

У Туреччині сьогодні ввечері, 10 грудня, поруч зі стадіоном "Водафон Арена" в одному з центральних районів Стамбула Бешикташ стався вибух.

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Терористи заклали вибухівку в автомобіль. Поранені два десятки людей, більшість з яких – поліцейські, які стежили біля стадіону за правопорядком.

Вибух стався через дві години після закінчення футбольного матчу між двома кращими командами Туреччини "Бешикташем" і "Бурсаспором".

Про це сказав міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, пише Reuters.

Свідки розповідають про два вибухи. Кілька співробітників поліції отримали важкі травми. Стадіон Vodafone Arena розташований в центрі Стамбула біля Босфору, навпроти палацу османських султанів Долмабахче.

Озброєні поліцейські блокували вулиці навколо стадіону. Водометами облили уламки згорілого автомобіля. Поряд було ще два загоряння, які загасили.