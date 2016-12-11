У Стамбулі біля стадіону прогримів вибух – поранені два десятки людей (фото)

01:00, 11 грудня 2016
Світ
503 0

Вибух стався через дві години після закінчення футбольного матчу між двома кращими командами Туреччини "Бешикташем" і "Бурсаспором".

Ілюстрація REUTERS

У Туреччині сьогодні ввечері, 10 грудня, поруч зі стадіоном "Водафон Арена" в одному з центральних районів Стамбула Бешикташ стався вибух.

Читайте такожУ Туреччині прогримів вибух біля урядової будівлі: є загиблі

Терористи заклали вибухівку в автомобіль. Поранені два десятки людей, більшість з яких – поліцейські, які стежили біля стадіону за правопорядком.

Вибух стався через дві години після закінчення футбольного матчу між двома кращими командами Туреччини "Бешикташем" і "Бурсаспором".

Про це сказав міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, пише Reuters.

Свідки розповідають про два вибухи. Кілька співробітників поліції отримали важкі травми. Стадіон Vodafone Arena розташований в центрі Стамбула біля Босфору, навпроти палацу османських султанів Долмабахче. 

Озброєні поліцейські блокували вулиці навколо стадіону. Водометами облили уламки згорілого автомобіля. Поряд було ще два загоряння, які загасили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter