Стали відомі номінанти на престижну кінопремію "Золотий глобус" 2017 року

12 грудня стали відомі номінанти на престижну кінопремію "Золотий глобус-2017", яка щорічно присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кращі кіно- і телевізійні фільми, починаючи з 1944 року.

Список номінантів представили актори Дон Чідл, Лора Дерн і Анна Кендрік.

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Цього року найбільше номінацій отримав фільм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", який 11 грудня вже став тріумфатором на церемонії Critics' Choice Awards, отримавши 8 нагород з 12 номінацій. Фільм претендує на чотири нагороди "Золотий глобус" – "Найкращий мюзикл або комедія", "Кращий режисер" Деміен Шазелл, "Кращий актор" Райан Гослінг і "Краща актриса" Емма Стоун.

Також у категорії "Кращий мюзикл або комедія" за нагороду змагатимуться фільми "Дедпул", "Жінки ХХ століття", "Сінг Стріт" і "Флоренс Фостер Дженкінс".

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У категорії "Кращий фільм" в номінацію потрапили картини "З міркувань совісті", "Місячне світло", "Будь-якою ціною", "Лев" та "Манчестер біля моря".

У 2017 році в різних категоріях на нагороду "Золотий глобус" серед інших претендують такі імениті актори: Дензел Вашингтон, Вігго Мортенсен, Наталі Портман, Джессіка Честейн, Ізабель Юппер, Райан Рейнольдс, Х'ю Грант, Колін Фаррелл, Аннетт Бенінг, Ніколь Кідман та інші.

При цьому почесна премія імені Сесіля Б. Де Мілля за життєві досягнення в галузі кінематографу буде вручена восьмикратній володарці "Золотого глобуса" актрисі Меріл Стріп. Крім того, актриса претендує на нагороду в категорії "Краща актриса в комедії або мюзиклі" за роль у фільмі "Флоренс Фостер Дженкінс".

Серед телевізійних серіалів на нагороду в категорії "Кращий драматичний серіал" претендують "Гра престолів", "Корона", "Світ Дикого заходу", "Дивні речі" і "Це ми".

В номінацію "Кращий комедійний серіал або мюзикл" потрапили "Атланта", "Чорна комедія", "Моцарт в джунглях", "Очевидне" і "Віце-президент".