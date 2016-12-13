Сербія звинуватила Хорватію у спробах заблокувати шлях до членства в ЄС
16:30, 13 грудня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич перервав свій візит до Брюсселя через сварки з Хорватією, яка вже є членом Європейського Союзу. За словами Вучича, Хорватія намагається заблокувати прогрес Сербії на шляху до членства в ЄС.
Сербія / flickr.com/photos/nofrills
Про це повідомляє Радіо Свобода.
13 грудня прем'єр Сербії повинен був відвідати Міжурядову конференцію ЄС, де планувалося затвердити відкриття трьох нових голів щодо вступу Сербії в ЄС.
Загреб, в свою чергу, опротестував відкриття глави про культуру і освіту. Причиною стала суперечка про переведення шкільних підручників.
"Повний захист національних меншин - одна з головних речей, які Сербія повинна імплементувати на шляху до Євросоюзу", - заявив глава МЗС і європейських відносин Хорватії.
28 листопада в Сербії близько тисячі солдатів армії і їх прихильників вийшли на вулиці Белграда з протестом проти маленької зарплати і поганих умов праці у збройних силах країни.
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