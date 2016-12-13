Сербія звинуватила Хорватію у спробах заблокувати шлях до членства в ЄС

Про це повідомляє Радіо Свобода.

13 грудня прем'єр Сербії повинен був відвідати Міжурядову конференцію ЄС, де планувалося затвердити відкриття трьох нових голів щодо вступу Сербії в ЄС.

Загреб, в свою чергу, опротестував відкриття глави про культуру і освіту. Причиною стала суперечка про переведення шкільних підручників.

"Повний захист національних меншин - одна з головних речей, які Сербія повинна імплементувати на шляху до Євросоюзу", - заявив глава МЗС і європейських відносин Хорватії.

28 листопада в Сербії близько тисячі солдатів армії і їх прихильників вийшли на вулиці Белграда з протестом проти маленької зарплати і поганих умов праці у збройних силах країни.