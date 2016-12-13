Грузія вирвалася вперед у "безвізовій гонці": в ЄС повідомили про політичну угоду

Про це у своєму Twitter написала доповідач по безвізу для України і Грузії в Європарламенті Марія Габріель.

"Хороша новина: ми досягли угоди з Радою ЄС лібералізації візового режиму для Грузії! Таким чином ми всі прагнемо прийняти рішення якомога швидше", – написала вона.

На цьому тижні керівні інституції Євросоюзу повинні домовитися про проект законодавчого рішення щодо скасування візових вимог для громадян Грузії, пише "Европравда".

У той же час, в офіційному Twitter повідомляється про те, що було досягнуто політичну угоду між Європарламентом і Радою ЄС щодо безвізового режиму з Грузією.

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У повідомленні також зазначається, що наступним кроком стане швидке рішення питання Радою ЄС.

Раніше повідомлялося, що Грузія може отримати безвіз з ЄС швидше, ніж Україна.

Проте, як повідомлялося, надання безвізового режиму для України та Грузії може бути об'єднано в один пакет.

Нагадаємо, 8 грудня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект про запровадження механізму припинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.