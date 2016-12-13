У Росії заявили про перехід Алеппо під контроль сирійського уряду

Про це повідомляє ТАСС.

"Остання інформація, яку ми отримали вже протягом останньої години, полягає в тому, що військові дії в Східному Алеппо припинені", - сказав Чуркін.

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За його словами, "сирійський уряд відновив контроль над Східним Алеппо", і "тепер настає етап практичних гуманітарних дій".

Як пише Reuters, капітуляція повстанців або відведення сил з Алеппо означатиме припинення повстання у місті, яке тривало найбільший період часу в Сирії до спалаху війни після масових протестів у 2011 році.

Ця домовленість з’явилася після того, як ООН висловила глибоку стурбованість щодо новин, що сирійські урядові солдати та союзні їм іракські бойовики безцеремонно розстріляли 82 людини у відвойованих східних районах Алеппо. В ООН звинуватили їх у “масових вбивствах”.

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Придушення останніх “тліючих вуглинок повстання” у Алеппо дасть президенту Сирії Башару аль-Асаду та його коаліції військових сил, російських повітряних сил та підтримуваних Іраном бойовиків найбільшу перемогу на полі бою за увесь час війни.

Раніше УНІАН повідомляв, що опозиційні повстанські сили, які у Сирії виступають проти режиму чинного президента Башара аль-Асада, погодилися припинити бойові дії в місті Алеппо і вивести сили після декількох років протистояння.

Повідомлення про домовленості виведення сил повстанців з Алеппо також підтвердив постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін.