У Росії заявили про перехід Алеппо під контроль сирійського уряду
Представник РФ при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради Безпеки всесвітньої організації заявив, що військові дії в Східному Алеппо припинені, місто знаходиться під контролем сирійського уряду.
Про це повідомляє ТАСС.
"Остання інформація, яку ми отримали вже протягом останньої години, полягає в тому, що військові дії в Східному Алеппо припинені", - сказав Чуркін.
Читайте такожЄС не буде платити за відновлення Сирії без падіння режиму Асада - Reuters
За його словами, "сирійський уряд відновив контроль над Східним Алеппо", і "тепер настає етап практичних гуманітарних дій".
Як пише Reuters, капітуляція повстанців або відведення сил з Алеппо означатиме припинення повстання у місті, яке тривало найбільший період часу в Сирії до спалаху війни після масових протестів у 2011 році.
Ця домовленість з’явилася після того, як ООН висловила глибоку стурбованість щодо новин, що сирійські урядові солдати та союзні їм іракські бойовики безцеремонно розстріляли 82 людини у відвойованих східних районах Алеппо. В ООН звинуватили їх у “масових вбивствах”.
Читайте такожГлава МЗС Франції засудив Росію за "постійну брехню" про сирійський конфлікт
Придушення останніх “тліючих вуглинок повстання” у Алеппо дасть президенту Сирії Башару аль-Асаду та його коаліції військових сил, російських повітряних сил та підтримуваних Іраном бойовиків найбільшу перемогу на полі бою за увесь час війни.
Раніше УНІАН повідомляв, що опозиційні повстанські сили, які у Сирії виступають проти режиму чинного президента Башара аль-Асада, погодилися припинити бойові дії в місті Алеппо і вивести сили після декількох років протистояння.
Повідомлення про домовленості виведення сил повстанців з Алеппо також підтвердив постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін.