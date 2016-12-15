Трамп виключив керівництво Twitter зі списку запрошених на зустріч, вважає "недостатньо великою компанією"
Обраний президент США Дональд Трамп виключив керівників Twitter зі списку запрошених на зустріч лідерів інноваційного бізнесу, визнавши компанію недостатньо великою.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника перехідної команди.
«Їх не покликали, оскільки вони недостатньо великі», - сказав представник обраного президента.
Як зазначає Politico, рішення не запрошувати представника Twitter виглядає дивним, оскільки в цьому сервісі Дональд Трамп був найбільш активний під час кампанії. Чи не всі американські ЗМІ постійно посилалися на твіттер Трампа; The New York Times проаналізувала всі твіти Трампа і зробила підбірку людей, компаній і країн, яких ображав майбутній президент. Напередодні виборів помічники навіть ненадовго заборонили Трампу писати в Twitter.
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Раніше УНІАН повідомляв, що штаб обраного президента США Дональда Трампа включив главу Tesla і SpaceX Ілона Маска і генерального директора Uber Тревіса Каланіка до складу ради з питань бізнесу. Крім Каланіка і Маска до складу Ради увійшли голови IBM Джіні Рометті, PepsiCo Індра Нуйі, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уелч, General Motors Мері Барра та ін.