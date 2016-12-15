Трамп виключив керівництво Twitter зі списку запрошених на зустріч, вважає "недостатньо великою компанією"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника перехідної команди.

«Їх не покликали, оскільки вони недостатньо великі», - сказав представник обраного президента.

Як зазначає Politico, рішення не запрошувати представника Twitter виглядає дивним, оскільки в цьому сервісі Дональд Трамп був найбільш активний під час кампанії. Чи не всі американські ЗМІ постійно посилалися на твіттер Трампа; The New York Times проаналізувала всі твіти Трампа і зробила підбірку людей, компаній і країн, яких ображав майбутній президент. Напередодні виборів помічники навіть ненадовго заборонили Трампу писати в Twitter.

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Раніше УНІАН повідомляв, що штаб обраного президента США Дональда Трампа включив главу Tesla і SpaceX Ілона Маска і генерального директора Uber Тревіса Каланіка до складу ради з питань бізнесу. Крім Каланіка і Маска до складу Ради увійшли голови IBM Джіні Рометті, PepsiCo Індра Нуйі, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уелч, General Motors Мері Барра та ін.