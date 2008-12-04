Білорусь вважає "Східне партнерство" прагматичним кроком ЄС

Білорусь розцінює ініціативу «Східне партнерство» як прагматичний крок Євросоюзу з нарощування прагматичної співпраці з країнами свого найближчого оточення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій ПОПОВ.

«Реалізація цих пропозицій могла б стати одним з чинників, що сприяє формуванню на європейському континенті гармонійної системи процесів, які доповнюють один одного. Необхідною передумовою для цього є повага інтересів і урахування думок усіх учасників цих процесів», – сказав А.ПОПОВ.

Прес-секретар нагадав, що Білорусь вже підтвердила свою готовність працювати спільно з Єврокомісією над оформленням «Східного партнерства» і раніше внесла свої пропозиції з практичного наповнення даної ініціативи.

«Ми зацікавлені в розширеній співпраці з ЄС з ряду взаємовигідних напрямів, включаючи торгівлю, енергетику, транспорт, боротьбу з трансграничною злочинністю, екологію і сільське господарство. Зміст нинішнього позиційного документа Єврокомісії значною мірою співзвучний з нашими інтересам у вказаних областях. У зв`язку з цим вважаємо, що «Східне партнерство» могло б стати платформою для здійснення в багатосторонньому регіональному форматі деяких з тих проектів, обговорення яких вже ведеться в рамках поточних галузевих переговорів між Білоруссю і ЄС», - наголосив А.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, у проекті комюніке, що стосується «Східного партнерства», Єврокомісія пропонує визнати європейські устремління східних країн-партнерів, зберігши преференційний статус для Росії.

Єврокомісія, зокрема, планує запропонувати підписати угоди про асоціацію з шістьма східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією і Азербайджаном найближчими роками і визнати “європейська ідентичність і прагнення цих країн», створити зони вільної торгівлі з можливою трансформацією в Європейську економічну зону, введення безвізового режиму з шістьма країнами, підписання меморандумів про взаєморозуміння для забезпечення енергетичної безпеки ЄС, збільшення витрат ЄС на допомогу країнам - східним партнерам удвічі до 2013 року і в 3,3 раза – до 2020 року.

Комюніке має бути офіційно схвалене і обнародуване 3 грудня цього року, після чого його планується розглянути на засіданні Європейської Ради (саміті глав-держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року.

Країни-члени ЄС схвалили ініціативу “Східного партнерства”, представлену Швецією і Польщею, на засіданні Європейської Ради в червні цього року і доручили Єврокомісії підготувати пропозиції, які стосуються цієї нової політики ЄС щодо східних країн-сусідів, за винятком Росії.