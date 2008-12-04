Американці не хочуть рятувати автоіндустрію США (опитування)

Шестеро з десятьох американських платників податків виступають проти виділення провідним автомобільним компаніям США коштів у якості компенсаційного пакету, зазначається в новому дослідженні громадської думки, проведеному спільно телекомпанією CNN і Opinion Research Corp.

Лише 36% американців підтримують ідею використання грошей платників податків для порятунку трьох автогігантів, які потрапили через фінансову кризу у важку ситуацію. Окрім цього, 53% американців упевнені, що порятунок автоіндустрії не допоможе виходу США з кризи.

"Тільки 15% опитаних сказали, що банкрутство автомобільних компаній матиме прямий ефект на їх життя, а семеро з десятьох опитаних зазначили, що компенсаційний пакет для автовиробників буде несправедливим щодо платників" податків, - йдеться в заяві директора з проведення опитувань громадської думки CNN Кітінг Холланд.

Коли на початку листопада почали говорити про те, що й автогігантам знадобитися фінансова допомога держави, половина опитаних підтримувала таку ідею. Проте слабкий виступ керівництва "Форда", "Дженерал Моторс" і "Крайслер" на слуханнях в Конгресі, а також факт, що керівники компаній прилетіли до Вашингтона просити гроші приватними літаками, істотно знизило підтримку населення.

РІА “Новости”