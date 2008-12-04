У Китаї снігопади заблокували на дорогах більше 3 тисяч людей
09:11, 04 грудня 2008Світ
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Міжнародний аеропорт Урумчі закрили
Щонайменше 3,4 тис. осіб опинилися в полоні снігових заметів на швидкісних шляхах Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю.
Як передає ІСТV, сотні автомобілів застрягли на шосе, рух якими припинено через дводенні снігопади й різке похолодання.
Напередодні тимчасово закрили також міжнародний аеропорт Урумчі - адміністративного центру Синьцзяна, що призвело до затримки декількох десятків рейсів.
Китайське метеорологічне управління поширило вчора ввечері попередження про "надзвичайне похолодання", наказавши владі 23 китайських провінцій вжити термінових заходів, щоб упоратися з наслідками негоди.
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